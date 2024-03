Malvinas: maratonista une el deporte y la educación reivindicando la Paz

Daniela Badra es docente, directora de un jardín maternal en Ushuaia y maratonista. Lleva adelante un proyecto denominado “Malvinas, huellas por la paz”, libro que recopila imágenes fotográficas que dan testimonio de la experiencia deportiva y educativa que realiza desde 2014, participando en el Maratón de Puerto Argentino. "Me encontré descubriendo el deporte ya de grande, como parte de la resiliencia como mujer y ese camino me llevó a correr mi primer maratón a los 47 años" relata sobre los inicios de su experiencia.

"Tuve la oportunidad de conocer Malvinas, compartir el maratón junto a veteranos de guerra que han podido volver a Malvinas con la bandera del deporte, con la bandera de la paz. Poder honrar a sus camaradas en Darwin y poder ellos también siendo resilientes, como yo en otros aspectos, a través del deporte sanar y poder a partir de eso escribir otra historia en nuestras vidas" expresó respecto a la experiencia compartida.

Finalmente brindó detalles sobre el desarrollo de la maratón y su repercusión: "La primera vez que la corrí fue en 2014, de ahí hasta la pandemia todos los años viajé. En pandemia no se hizo el recorrido. La maratón de calle de 42 kilómetros es muy emocionante y es muy distinta porque es un lugar muy especial para todos los argentinos. A mí el deporte me posibilitó compartir a las futuras generaciones, que es lo que me parece importante: que se multiplique y que no se olvide"

Hoja de Ruta| Equipo: Andrea Miranda, y Raquel Ahumada | Operación Técnica: José Romero, Daniela Neris y Claudio García