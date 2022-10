“Malvinas depende de ti” un libro con historias de hoy

Ignacio Salvador Manfré es el autor del libro “Malvinas depende de ti” que fue impreso luego de 5 años de entrevistas, recolección de datos y testimonios con historias actuales sobre Malvinas. “En 1982 estaba haciendo el servicio militar obligatorio en la compañía de comunicaciones. Pero no me tocó ir a Malvinas y esa situación me generó una sensación impagable, por eso escribí el libro" expresó Manfré en Hoja de Ruta.

Si bien, continúa escribiendo, porque Malvinas es un tema trascendente en su vida, el escritor describió que está en proceso de difusión, por eso creó una cuenta de Facebook que se llama como el libro, allí pueden pedirlo desde cualquier parte del mundo. “Lo que busca el libro es transmitir los valores que generó la guerra en algunos argentinos, como el joven que cada domingo en el Monumento a Malvinas de Rosario, va a lustrar las placas” describió.

