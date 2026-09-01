Malvinas: Corbacho afirmó que Argentina debe fortalecer su posición internacional

El director del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del CEMA, Alejandro Corbacho, afirmó que la Argentina debe fortalecer su peso internacional para sostener el reclamo por las Islas Malvinas. En diálogo con Nico Yacoy y el equipo de Radio Nacional, analizó la posición de Estados Unidos frente a la disputa y el actual escenario geopolítico.

Corbacho explicó que Estados Unidos mantiene históricamente una postura favorable a la continuidad de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido, aunque aclaró que esto no implica reconocer la soberanía argentina sobre las islas.

En ese sentido, sostuvo que una declaración de Washington reconociendo que “las Islas Malvinas son argentinas” representaría un cambio mucho más significativo.

Sobre la posición del gobierno de Donald Trump, consideró que debe ser tomada “con prudencia”, aunque la calificó como “un buen signo” porque, según explicó, el Reino Unido ya no tendría la misma certeza sobre un respaldo automático de Estados Unidos como el que recibió durante la guerra de 1982.

El especialista también destacó que el contexto internacional está cambiando y que Washington está presionando a los países europeos para que asuman mayores responsabilidades en materia de defensa.

Según Corbacho, ese escenario genera nuevas oportunidades para la Argentina y obliga a dejar atrás una política basada solamente en declaraciones.

“Tenemos que erguirnos en un sujeto internacional importante para que nuestros argumentos sean escuchados”, sostuvo, y planteó la necesidad de generar “poder blando y poder duro”.

En ese sentido, remarcó que una economía sólida resulta fundamental para financiar capacidades de defensa, investigación y una política exterior con mayor respaldo.

Además, señaló que la Argentina debe aumentar su presencia institucional en el Atlántico Sur y fortalecer el desarrollo económico de la Patagonia.

En particular, vinculó el reclamo por Malvinas con Vaca Muerta y sostuvo que el desarrollo energético puede convertirse en una herramienta estratégica para incrementar el peso argentino en la región.

Finalmente, Corbacho planteó que el futuro de la cuestión Malvinas podría requerir nuevas formas de cooperación y presencia en el Atlántico Sur.

“Vamos a tener que compartir soberanía, vamos a tener que aceptar espacios compartidos”, afirmó, y destacó la importancia de “coadministrar, estar presentes y participar”.