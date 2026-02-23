Maltrato infantil

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales abordó este flagelo que, principalmente, se da en ámbitos familiares pero también en instituciones como hogares y escuelas, según las estadísticas.

Para ello, conversaron con Victoria Bein, Doctora en Psicología e Investigadora de la Universidad Austral.