Maltrato en el tenis

Por Daniel Corujo

El doblista argentino de la próxima serie de Copa Davis, Máximo ‘Machi’ González, se abrió en una charla periodística y señaló que su entrenador en juveniles, entre los 16 y 18 años, Raúl Pérez Roldán lo maltrató psicológica y físicamente.

“Machi” guardó este tema públicamente desde hace dos décadas. Hasta que tuvo ganas de hablar, y dijo…

“Un día me dijo vos sos un perro con raqueta, pero podés llegar a estar entre los 200 o 300 del mundo. Vas a vivir del tenis, vas a ser profe, a jugar Interclubes o torneos por plata, pero vas a vivir del tenis. Pero eso sos un perro”, señaló González, en la actualidad 23 del mundo en el ranking de dobles, quien el año pasado estuvo muy cerca de clasificar para el Masters de la especialidad con el italiano Simone Bolelli.

González siguió contando su tumultuosa relación con el entrenador de Tandil: “Era un maltrato psicológico muy feo. Yo lloraba por las noches. Noches y noches llorando”, se abrió ‘Machi’ al podcast de tenis “Tres Iguales”

González, de 38 años y ganador de 11 títulos ATP de dobles, contó que “mientras iba ganando en los torneos, la cosa estaba bien, pero si perdía me decía que era un burro. Nunca me pegó con su mano, pero un día, después de un partido, me agarró del frente de la remera. Fue algo violento. Y yo se la saqué”

“En un entrenamiento me dijo que no me estaba moviendo lo suficiente y me empezó a tirar pelotazos para pegarme en los gemelos. Me los dejó doliendo, me tenía que empezar a mover, aunque sea medio rengo”, explicó.

Como terminó su complicada relación con Pérez Roldán padre?

“Yo tenía que largar el tenis, era así. Yo estaba 700 del mundo y le aviso a Raúl que no quería seguir. Me quedaban 3 años y medio de contrato, por lo que necesitábamos mucha plata para cancelarlo. Me volví a Tandil y voy con mi viejo a juntarme con él y con los sponsors, les dije que arreglábamos algo que se pudiera conseguir o yo largaba el tenis. Por suerte también tuve una familia francesa, una familia del corazón, que confió en mi y terminó el suplicio”.