Maltrato animal en el Aconcagua: rescataron 70 mulas desnutridas y lastimadas que utilizaban para el turismo

La Policía de Mendoza detuvo a dos arrieros y decomisó 70 mulas durante un operativo realizado en el Parque Provincial Aconcagua para detectar maltrato animal y actos de crueldad por parte de las empresas autorizadas para trabajar en ese lugar turístico con animales de carga. La acción la ordenó el fiscal Gabriel Blanco subrogante de la Fiscalía de Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra los Animales y Delitos no especializado y participó personal de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente, Policía de Mendoza (Dirección General de Investigaciones y División VANT) y personal del Colegio Veterinario.

Blanco en diálogo con Diego Ramos se refirió al estado de las mulas en ese momento y dijo "estab en un estado de salud bastante deplorable". "Estaban muy lastimadas, con mala alimentación, falta de descanso y mala hidratación", mencionó.

De los 70 animales rescatados, Blanco explicó que dispuso no ingresaran nuevamente al Parque "hasta que se acredite el buen estado de salud" de los mismos.