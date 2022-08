Malestar entre músicos locales por lo que cobrarán en la Fiesta de la Nieve

Músicos que participarán de la 51° Fiesta Nacional de la Nieve que inicia este jueves, manifestaron su malestar por la contratación de bandas locales por montos altamente dispares. Al momento de la convocatoria el municipio pidió a las bandas que establecieran su cachet, sin informar si había un mínimo o un tope por lo que muchas bandas pidieron un monto bajo para ser convocadas.

Sin estar claro el mecanismo de selección para los shows, el municipio decidió pagar a las bandas seleccionadas "lo que pidieran" por lo que hay grupos que cobraran entre 50 o 100 mil pesos por integrante, lo que abre el interrogante de si esos músicos contaban con la información de que no habría tope para su cachet.

Paralelamente no existió una devolución o justificación para los grupos no elegidos al no existir un "jurado", por lo que tampoco está claro cual fue el criterio para la elección y distribución de las bandas en los distintos escenarios de la fiesta de la nieve.

Así lo manifestaron los músicos Franco Allende y Pablo Juni a Nacional Bariloche.

En tanto Marcelo Saccomano, músico y presidente de MUEBA remarcó la importancia de la unidad de los artistas e invitó a la próxima reunión de la Asociación el 13/8 en CREARTE.