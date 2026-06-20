Malena Muyala y Ana Prada, invitadas de lujo en "Soy Nacional"

En el Día de la Bandera y en pleno desarrollo del Mundial 2026, la cantante y conductora recibió la visita de las dos artistas uruguayas que nos trajeron su música al programa número 443 y charlaron sobre el espectáculo que brindaron en La Trastienda y en el escenario del Torquato Tasso.

“Tenemos bandera permanente en Soy Nacional”, dijo Sandra en referencia al símbolo argentino.

También, conversaron sobre la posibilidad de que compongan algo juntas y nos contaron cómo se preparan para el show que ofrecerán esta noche.

"Ana es talentosa, inteligente, linda, brillante; es buena amiga, buena persona, buena madre, generoso", remarcó Malena sobre su colega, "ha desarrollado muy bien el arte de vivir y trato de aprender de ella".

"Tenemos un anecdotario vastísimo, tanto de música como de parloteo", expresó Ana, "Malena me parece una de las personas mas bellas del mundo; es muy ordenada, ¡no puede ser el timbre que tiene!"

"Algunas canciones se han mantenido, nos afianzamos más. Nos llega mucho la interacción con la gente, eso hace el día y la noche de un show a otro. Las devoluciones que hemos tenido son muy favorables, necesitamos ese ida y vuelta con la gente".

Malena Muyala y Ana Prada son dos de las voces más importantes de la canción uruguaya y, este sábado a las 21 horas, se unen en un espectáculo íntimo que cruza tango, milonga y memoria, en Casa Metro, de la ciudad bonaerense de La Plata.

En esta edición de “Soy Nacional”, Sandra Mihanovich rindió homenaje a Carlos Alberto “Pocho” Sosa, cantautor mendocino de música folclórica fallecido el 14 de junio, en una cálida charla con su hija.

"Es muy lindo sentir tanto amor de la gente, nos llena de orgullo", expresó.

La carrera de Pocho Sosa incluyó presentaciones en los principales festivales y teatros para la música popular, como Cosquín, el Festival de la Tonada, el Teatro Ópera de Buenos Aires y giras por Latinoamérica.

El cantor mendocino ha estado vinculado al Nuevo Cancionero Cuyano, que tuvo a Mercedes Sosa, Armando Tejada Gómez, Tito Francia y Oscar Matus, como impulsores.

Ha compartido escenario con grandes músicos argentinos, Antonio Tormo, Roberto Goyeneche, Tito Francia, Antonio Tarragó Ros, Víctor Heredia, Teresa Parodi, Luis Salinas, Franco Luciani y Los Chalchaleros, entre otros.