Malena Dorado, hija de Tamara Castro

Silvia Maruccio recibió en nuestro estudio a Malena Dorado, joven y promisoria cantante, hija de Tamara Castro -fallecida en 2006 luego de un accidente de tránsito- y de Sergio Dorado, pareja de Tamara.

Malena comenzó a darse cuenta de la proyección que podía tener en plena pandemia. “En esa época me inscribí en una escuela virtual y la preceptora, que era música, nos pidió un tema inédito. Así que yo agarré la guitarra y no me salía otra cosa que no fuera un rasguido de zamba. Pero bueno, la presenté y a todos los profesores les gustó. Entonces me ayudaron a armar la maqueta y a grabarlo, y me dijeron que tenía que empezar a ir a las peñas. Ahí arranqué. En mi primera presentación temblaba hasta en lugares del cuerpo que no sabía que tenía y canté ese tema, que se llama Viento. Pero mi papá me dijo que si tenía ganas de dedicarme a esto podía empezar a salir para curtirme en los escenarios” cuenta la cantante.

La cantante que además da clases de canto, empezó en los comienzos a experimentar con otros géneros como Funk o Pop y se puso a grabar, aunque luego, con el tiempo “encontré mi impronta en el folklóre”.

Sergio, su padre, siempre la acompañó y orientó para que ella pudiera cantar realmente lo que quería. De aquí en adelante, solo le resta seguir creciendo.