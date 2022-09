Mais uma pessoa presa

Nicolás Gabriel Carrizo, o suposto vendedor de flocos de açúcar que apareceu numa entrevista na TV com Brenda Uliarte, a namorada de Sabag Montiel, quem gatilhou contra a vice-presidenta argentina, foi preso ontem -quarta-feira- no caso de investigação do ataque Cristina Kirchner.

Os porta-vozes explicaram que Carrizo foi convocado ao foro portenho da rua Comodoro Py para pegar seu telefone celular, que ele havia entregado voluntariamente como outras testemunhas, e naquele momento ele foi preso.

Os outros detentos no caso são: Fernando Sabag Montiel (35), o homem que apontou e disparou uma arma carregada contra a cabeça da vice-presidente; Brenda Uliarte (23), a namorada do agressor que estava sempre ciente de suas manobras; e Agustina Díaz (21), que tinha falado pelo whatsapp com Brenda sobre a possibilidade de matar Cristina Kirchner e após a tentativa fracassada recomendou que ela se livrasse de seu telefone celular.