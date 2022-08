Mais de cinco milhões de pessoas viajaram pela Argentina

Segundo os empresários deste setor, um dos mais atingidos pela pandemia, não só foi o nível de atividade antes da recuperação da Covid, mas também excedeu em 20% o de 2019.

Segundo a Câmara Argentina de Turismo, a novidade da temporada é que a maior ocupação foi registrada em Jujuy, Salta, Catamarca, Santiago del Estero e Mendoza.

A mesma fonte declarou que durante este período cerca de 420.000 turistas estrangeiros entraram na Argentina.

Entre os centros turísticos com os maiores níveis de ocupação está Bariloche, o principal destino dos esquiadores do país, com um grande afluxo de visitantes brasileiros.