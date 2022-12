Mais de 1,2 milhão de pessoas viajaram pela Argentina

Último feriadão do ano

Último feriadão do ano RAE ARGENTINA AO MUNDO

De acordo com o Ministério do Turismo da Argentina, este movimento permite prever uma temporada de verão com "atividade muito alta".

Durante os quatro dias sem trabalho, foram geradas vendas de mais de 37 bilhões de pesos - cerca de 200 milhões de dólares - em hotéis, restaurantes e empresas relacionadas ao turismo.

Para o Ministro do Turismo Matías Lammens, "este fim de semana de dezembro encerrou um ano maravilhoso para a indústria".

O funcionário também previu que com "a chegada de milhões de turistas do exterior, 2023 será um ano recorde para o setor".

Em alguns destinos, como Mar del Plata, Puerto Iguazú, Bariloche e El Calafate, a ocupação hoteleira atingiu 90% durante as mini-férias.

Vale notar que a última quinta-feira foi feriado pelo Dia da Imaculada Conceição, enquanto a sexta-feira foi também decretado feriado para incentivar o turismo.