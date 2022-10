Mais de 100 prefeitos de todo o mundo se reúnem em Buenos Aires

Cúpula do C40 sobre mudanças climáticas

Cúpula do C40 sobre mudanças climáticas RAE ARGENTINA AO MUNDO

A Cúpula Mundial de Prefeitos do C40, encontro global sobre cidades e mudanças climáticas, será realizada de 19 a 21 de outubro em Buenos Aires e reunirá mais de 100 líderes comunitários do exterior e cerca de 150 prefeitos argentinos.

Durante a cúpula, que será realizada no Centro de Convenções da capital argentina, os prefeitos discutirão os compromissos climáticos em três eixos: recuperação verde, justa e inclusiva com geração de empregos; cidades de bem-estar; e financiamento verde; enquanto é promovida a adesão das cidades participantes ao "Consenso de Buenos Aires".

Os organizadores apontaram que o encontro será liderado pelo prefeito de Londres e presidente do C40, Sadiq Khan, juntamente com o chefe de governo de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, e contará com a participação de prefeitos de mais de 100 cidades globais dos cinco continentes, 23 delas capitais, e os prefeitos de 150 cidades argentinas.

Entre os líderes confirmados são destaque os prefeitos de Paris, Madri; Barcelona, Amsterdã, Bogotá, Santiago do Chile, de Nova York e de São Paulo.

Além disso, o fórum reunirá mais de uma centena de líderes internacionais, incluindo o Secretário do Trabalho dos Estados Unidos; o presidente da CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina); e María Neira, diretora do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente da Organização Mundial da Saúde (OMS).