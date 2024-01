Magno: "Pedimos a los legisladores que no traten este proyecto como una ley"

El secretario adjunto de ATECH, Carlos Magno, se refirió al proyecto de ley que será tratado en el ámbito de la Legislatura Provincial en torno a la "Profesionalización docente".

"En principio no hemos tenido completo acceso al proyecto que fue planteado en la Legislatura, no estaba disponible pero ya había llegado a algunos medios de prensa en un trascendido de que se había originado en la banca de Despierta Chubut. Lo que conocemos en torno al articulado es que ahora se transforma en una situación política que preocupa porque este tipo de proyecto ya tiene antecedentes. Lo crearon en Santa Cruz fue impulsado por Néstor Kirchner, esto se trata del Presentismo y se condiciona el trabajo docente al escrutinio mensual en manos de la dirección de las escuelas, una discrecionalidad que no tiene bases en cuestiones académicas a veces solo hablamos de disenso político".

En este sentido, expresó que se emitió una carta al gobernador y los legisladores: "le pedimos a los diputados y diputadas que integran la Legislatura que no traten este proyecto como una ley y que se derive a la negociación paritaria puesto que hablamos de condiciones laborales y la reglamentación del trabajo docente, eso debe convenirse en ese ámbito".

Programa: Mañana 630 // Conducen: Daniel Juárez y Natalia Castro // Móvil: Lydia Cocha // Operación técnica: Pablo Amado