Maggie Cullen presenta su nuevo álbum "Décimas" en Soy Nacional

Se trata del segundo trabajo discográfico de la joven voz y nueva representante del folclore y la canción latinoamericana, producido por Popi Spatocco.

Está integrado por 15 canciones que combinan música folclórica y los sonidos de nuestra cultura latinoamericana y cuenta con la participación de artistas como Raly Barrionuevo; Ramón Navarro y Ivonne Guzmán, de La Delio Valdez; Pablo Milanés y Kevin Johansen, entre otros.

En la charla con Sandra Mihanovich, Maggie Cullen repasó el proceso de creación “Décimas" y ambas, interpretaron algunas de las canciones.

“Cuando hablé con Popi ya hablé con una idea del disco al que quería llegar, todavía me siento reafirmando el sonido que quiero traducir”.

También, compartió particularidades del disco el productor musical quien destacó el disco “que hicimos con Maggie, en plural”.

“Maggie tiene muy en claro lo que no quiere, que es una forma muy linda de buscar lo que se quiere y que aparezca algo nuevo en el camino”.

En la segunda hora del programa, Soy Nacional recibió la visita del cantautor Facundo Galli con su más reciente producción "Las melodías", que presentará el jueves 13 de noviembre en el CAFF y será “el último concierto del año”.