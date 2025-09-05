Magdalena León: una vida entre canciones, exilios y fronteras

Magdalena León visitó a Mariano del Mazo y Mariana Fossati y compartió un recorrido profundo por su vida y su obra. Habló de su próximo concierto en el Teatro Niaca de Villa Crespo, donde presentará material reciente junto a músicos invitados. Recordó su paso por Buenos Aires 8, su amistad de más de 40 años con Cecilia Todd y los caminos que la llevaron a alternar la música con la fonoaudiología. Relató cómo la búsqueda de la maternidad la llevó a detener su carrera en pleno auge y cómo transformó esa experiencia en nuevos aprendizajes. También evocó la historia de sus padres exiliados antifranquistas, su niñez en Venezuela y la herencia cultural que la marcó. Con la misma honestidad, habló de su último disco Fronteras, nacido tras la pandemia, como una invitación a recomenzar