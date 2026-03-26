Maduro enfrenta una nueva audiencia judicial en Nueva York

El expresidente venezolano Nicolás Maduro volverá este jueves a los tribunales de Nueva York para enfrentar una nueva audiencia en el marco de la causa por narcotráfico y conspiración armada.

Ronen Suarc, periodista argentino en Nueva York, dialogó con Nico Yacoy y su equipo en el programa Primer Round y analizó el desarrollo del caso, al destacar la relevancia de esta instancia dentro de un proceso que genera impacto político internacional.

"Hay dos temas muy centrales que se van a tocar hoy: uno tiene que ver con las pruebas que presenta la fiscalía, donde da como un indicativo sobre cómo puede usar la defensa esa prueba; y por otro lado el tema del pago a los abogados de Maduro, no pueden pagarle porque Maduro y el gobierno de Venezuela tiene todo inhibido. Los abogados están viendo si continúan con la defensa", explicó.

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores (69), permanecen detenidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn desde hace casi tres meses, tras la espectacular operación militar estadounidense que los capturó en Caracas el 3 de enero.

El exjefe de Estado venezolano enfrenta las acusaciones de conspiración por narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para la tenencia de esas armas.