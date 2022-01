Madryn es sede de la 2ª edición de los Juegos Nacionales de Playa LGBT+

Se llevarán a cabo del 27 al 30 de enero de 2022 con distintas actividades deportivas, culturales, sociales y recreativas; y la llegada de delegaciones de Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata, Mendoza y Tierra del Fuego.

Ian Rubey, es uno de los organizadores del evento en diálogo con lu4 Nacional Patagonia puso en valor el evento que cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Políticas del Ministerio de Turismo y Deportes de Nación, la Secretaría de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la Sedronar y la CCGLAR con la colaboración de Visit Chubut, la Secretaría de Deportes de la Federación Argentina LGBT y la Dirección de Diversidad de Chubut.

“Lo que hacemos es crear un espacio seguro yo soy un varón trans de la ciudad y he vivido en carne propia lo que es que por tu identidad de género tengas que abandonar el deporte por no pertenecer al binarismo. Somos un colectivo al que el deporte le ha dado la espalda, en muchas disciplinas hay una hegemonía cis heteronormada, lo que nos afecta en un derecho esencial que no solo es importante por lo físico y la salud sino también en la posibilidad de generar vínculos”.

DESCARGAR

Micro: Contamos

Conduce: Natalia Castro