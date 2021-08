En #ConexionNacional nuestra periodista #ayelenbritos dialogó con Graciela Bianchi, presidenta de Madres de Pie Mendoza, se suman a la marcha a dos meses sin GUADALUPE.

“Desde que GUADALUPE desapareció estamos en comunicación con su familia, su tía autorizó para que pongamos su foto, en nuestras redes sociales”, expreso

Esta asociación surgió por “las muertes de nuestras hijas, el femicidio, sabemos del dolor de no tenerlas, de no poder abrazarlas”, agregó.

“Nosotros por lo menos sabemos donde están los cuerpos de nuestras hijas, la mamá de GUADALUPE no sabe donde está”.

Graciela es la mamá de Florencia Peralta que fue asesinada en su casa al ser estrangulada con un cable, la joven mujer policía de 26 años, era madre de un niño de 2 años.

La concentración en Mendoza será el sábado 14 de agosto cuando se cumplen 2 meses sin GUADALUPE, a las 16:30 en San Martín y Garibaldi.

Madres de Pie Mendoza, tiene una profunda preocupación por la DESAPARICIÓN de adolescentes en su provincia.