Madre reclama justicia por la muerte de su hijo a manos de la policía

Leticia Analía Ojeda, madre de Diego Barreto, quién murió el 13 de febrero de 2020 a manos de la policía en plena vía pública en una causa que todavía está caratulada como “Suicidio” en la Fiscalía de Derechos Humanos, a cargo del fiscal Luciano Santos, fue entrevistada en el programa Justicia en sintonía de Radio Nacional Resistencia: “hoy nos movilizamos para exigir el avance y en reclamo de justicia por la muerte de mi hijo. Tuvo un accidente al caerse de un balcón, se asustó, salió corriendo pidiendo auxilio, se acercan unos chicos para ayudarlo y un policía que estaba en el lugar, cuando el estaba caído en la vereda, comienza a golpearlo y torturarlo, todo esto está registrado en cámaras de video, después llegaron más policías y lo trataron como si fuese drogadicto, en el video se ve todo eso, lo esposaron, le apoyaron las piernas en el pecho y lo dejan sin aire, es obvio que fue asfixiado. El fiscal me dice que todavía no se tomaron declaraciones, que recién comienzan las indagatorias a los policías, están dilatando el tema. Tengo un abogado particular con el que estamos buscando pruebas y testigos. Hace rato que ya estamos en esto. Necesito como mamá que todo esto se aclare, porque todos los días vemos esto. Los policías siguen en servicio, en parte administrativa, siguen trabajando y para mí saber que estos asesinos están en libertad es muy feo. Hoy en la marcha me acompañaron personas que tuvieron problemas policiales y tienen miedo por la forma de actuar de la policía. No hay que tener miedo porque soy la mamá de un chico trabajador y lamentablemente estoy pasando por todo esto y no quiero que nadie pase lo mismo. Yo no puedo pensar que se suicidó y me pregunto porqué mienten, en la autopsia, que tuvo 9 hojas salió que el no consumió ninguna sustancia. Mi hijo era sano, un laburante, pido justicia porque destruyeron mi familia y a la suya. Espero que la gente no se calle ante los abusos de autoridad”, señaló.

