"Macri y sus funcionarios tienen miedo de que el mundo sepa la verdad"

Tras dos inasistencias en llamados a indagatoria realizados por el juez federal de Dolores, Martín Bava, el expresidente Mauricio Macri, acusado de espionaje ilegal contra los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del ARA San Juan, anunció que se presentaría ante la Justicia este próximo jueves.

En diálogo con Radio Nacional San Juan, al aire de "¿Quién Lo Dice?", la madre de uno de los sanjuaninos fallecidos tras el hundimiento del submarino, el Suboficial Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, contó detalles de la situación que atraviesan los familiares desde el momento en que se supo el hundimiento: "Mi hijo me lo había dicho: 'Mamá en cualquier momento ustedes se van a juntar en Mar del Plata a llorar, porque no vamos a volver'. Me quedé helada, porque nos dijo que los estaban espiando, que inclusive había personal de inteligencia dentro del submarino".

"Ellos sabían que no solo era una misión de cuidar la soberanía de nuestro país, sino que había otra cosa detrás", dijo Luisa respecto a las causas del hundimiento. "El gobierno a los 5 días sabía donde estaba el submarino, no dijeron nada. Lo que hundió el ARA fue un proyectil de un helicóptero británico. Ellos tienen miedo a que el mundo sepa la verdad porque mintieron hasta el último minuto".

"Yo creo que el exgobierno de Macri tiene mucho miedo de que se sepa la verdad. En aquel momento Macri dijo que no es culpable en todo esto, cómo no va a ser culpable si era Comandante en Jefe de las FFAA". Además, contó de las negligencias con las que salieron los tripulantes en el último embarque: "Con el tiempo nos enteramos que uuestros hijos no estaban cubiertos por la ART porque el gobierno no pagó".