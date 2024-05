El diputado nacional del PRO Fernando Iglesias, habló de la actualidad política tanto en su espacio como en el país. «Es un momento de dificultad muy fuerte y de mucha esperanza también. Estamos hartos de 20 años de mentiras, de corrupción, de un dicurso que en la realidad mostró resultados diferentes. Mientras el kirchnerismo se cantaba loas a si mismo», dijo.

Sobre el destino de su espacio político consideró que hay posibilidades de cambios y puso al ex presidente Mauricio Macri en un rol estrátegico: «El PRO tiene un rol muy importante de sostener el cambio, marcando algunas diferencias. Hay gente que hace especulaciones de acá a a 4 años, en un país que no vio venir a Milei. Macri debe renovar la esperanza de cambio en el PRO. Porque en nosotros no confió la gente. En el Pro faltó decisión y convicción sobre lo que es el cambio», expresó.

Además Iglesias habló de la casta y a qué se refiere dicha definición según su opinión en Argentina: «Existe en todos los países, pero en nuestro país es peor. Especialmente en la casta peronista, cuando se hacen las listas, uno piensa en las oligarquías sindicales, de las oligarquías de los dirigentes peronistas, de las oligarquías en el Senado, hay acumulación de peronistas en todos lados».