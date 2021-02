Macedonio Fernández: El escritor de los grandes escritores

Un día como hoy pero de 1952, murió Macedonio. Dueño de una obra singular que fue piedra basal de la nueva novela latinoamericana y que lo convirtió en el padre de nuestra prosa moderna.

Macedonio fue el escritor espejo de los grandes escritores, ejerciendo una clara influencia en hombres como Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Scalabrini Ortiz y Oliverio Girondo. Pero a partir de “Rayuela” y de la mano del rol que jugaba Morelli, personaje clave en el libro de Cortázar; su obra regresó con muchísima fuerza en la década del ’60. Ese redescubrimiento de gran parte de su trabajo, permitió que mucho de su producción, recién saliera a la luz una década después de su muerte. Y en esa puesta en valor de su importancia literario, fue clave el mítico Centro Editor de América Latina.

“Museo de la novela eterna”, “Papeles de recienvenido”, “Una novela que comienza” y “Continuación de la nada”, son textos que pintan de cuerpo entero al dueño de la ficción, al enorme cultor del surrealismo y la literatura fantástica.

Escribió sin la necesidad de convertirse en material de librerías y bibliotecas. Borges decía que Macedonio era un “escritor oral”, al que no le importaba demasiado eternizar su trabajo en el papel.

Su línea de tiempo personal, fue la novela que publicó. Hombre del derecho durante un cuarto de siglo, hasta la muerte temprana de su esposa. A partir de ahí, el abandono de su trabajo en el Poder Judicial, sus cuatro hijos en manos de abuelos y tíos y la vida austera posterior en pensiones porteñas. A partir del ’47 y hasta su muerte, vivió con su hijo Adolfo.

“Todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho, oyó Dios que le decían y aún no había creado el mundo, todavía no había nada. También eso ya me lo han dicho, repuso quizá desde la vieja, hendida Nada. Y comenzó.

Una frase de música del pueblo me cantó una rumana y luego la he hallado diez veces en distintas obras y autores de los últimos cuatrocientos años. Es indudable que las cosas no comienzan; o no comienzan cuando se las inventa. O el mundo fue inventado antiguo”

(“Museo de la novela eterna”).

