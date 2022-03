SMITH-ROCK. ROCK-SMITH. LA bofetada. TODO LO QUE ES. Will Smith, el auténtico MAN ON A MISSION. El temple de CHRIS ROCK para seguir con su monólogo. 2PAC. ¿2PAC? ¿Qué tiene que ver? Ahhhh acá no vamos a tirar spoilers. Un poco de conspiraciones. El sexo cetáceo de REBORD. Algo de política. Pero poquito. Al final. Nada más.

M.A.G.A. con Tomás Rebord, lunes de 20 a 21h

