"Luz Vidal puede ser el rostro de cualquier mujer en Chile”

En una nueva emisión de Mujeres…¡de acá! Marcela conversó con Luz Pascala Vidal Huiriqueo, Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género del Ministerio de la Mujer de Chile.

Luz Pascala vivió toda su infancia con sus 11 hermanos, su mamá y su padre, quienes trabajaban en la producción agrícola y ganadera en la comunidad mapuche Curruhuinca

"La comunidad mapuche en la que me crie tenía muchas precariedades, donde la pobreza se vivía y aún se vive. En ese entonces no había tantos derechos para las mujeres" destacó Luz en la charla con Marcela y remarcó “fui la primera persona de mi familia que pudo acceder a la educación universitaria, pero me vi en la obligación de tener que trabajar, estudiar y apoyar en las labores de mi casa y todo eso afectó mi salud"

Trabajó durante varios años en casas de familias, pero debido a un accidente que vivió mientras realizaba su trabajo, conoció al Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap), quienes la asesoraron sobre sus derechos y se terminó transformando en su presidenta.

"El trabajo doméstico fue una puerta que vi para poder reunir fondos y poder ayudar a mi familiar, pero eso hizo que yo postergara mis estudios, pero siempre he creído que la educación se puede dar desde distintos ámbitos" aseguró Luz.

En agosto del 2020, diferentes fundaciones y ONG’s resolvieron llevarla como candidata a la Convención Constitucional y allí comenzó su carrera política.

Sobre su llegada al gabinete aseguró "el Presidente Boric, al convocarnos, nos invita a pensar relaciones más horizontales en la política. La participación de la ciudadanía tiene otra mirada y otra forma de ejercer el poder. No queremos venir a colocar medidas en forma vertical"

Y sobre los primeros pasos de gestión destacó que "fueron tres meses muy intensos, de mucho estudio, de recabar información que el Ministerio tiene de poder recomponer los tratos humanos así que ha sido una grata labor y podemos darle un especial carisma a la conducción desde el Ministerio"

Y en el día del futbolista, en el segmento de Feminacida, Victoria Eger habló sobre la evolución del fútbol femenino desde el año 2019 cuando la AFA decide profesionalizarlo hasta la actualidad.