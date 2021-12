Lutto nel calcio: morto Diego Armando Montiel

Lutto nel calcio per la morte del 25enne Diego Montiel. La notizia è arrivata attraverso i social dell’Atlético Rafaela e successivamente la conferma che il decesso è avvenuto a seguito di meningite fulminante. “Siamo addolorati per la morte di Diego Armando Montiel che ha indossato la nostra maglia nelle divisioni inferiori e in prima divisione. Riposi in pace”, si legge sui canali officiali del club della provincia di Santa Fe.

Lo scorso sabato 25 dicembre Diego Armando Montiel era entrato in terapia intensiva presso l’ospedale ‘San Juan Bautista’ di Santo Tomé. Ma i medici sono sembrati impotenti davanti al quadro acuto della malattia, che lo ha portato al decesso il giorno dopo. Montiel aveva avviato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’Atlético Rafaela per poi debuttare nella principale nel 2013 contro il San Lorenzo per la Copa Argentina. In prima divisione il suo primo match è stato contro il Boca Juniors alla Bombonera ma il suo primo gol lo ha realizzato contro il River Plate.

Nonostante la retrocessione in seconda divisione, Montiel aveva preferito rimanere a giocare nell’Atlético Rafaela, ma nel 2018 passò al Juventud Unida di Gualeguaychú e dopo al Bragado per, finalmente nel 2019, allontanarsi dal calcio giocato.