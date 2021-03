L’Uruguay lance une campagne de vaccination massive contre le coronavirus

L’Uruguay a commencé lundi, deux jours après avoir vacciné le personnel considéré comme essentiel, son plan de vaccination de masse contre le coronavirus avec des doses de CoronaVac du laboratoire chinois Sinovac, qui sera administré en premier lieu aux éducateurs, aux militaires, aux policiers et aux pompiers.

Le plan, qui vise à vacciner 30 000 personnes par jour, débute un an après le début du gouvernement du président Luis Lacalle Pou en Uruguay, et c’est l’un des derniers pays à avoir obtenu des vaccins et à avoir entamé le processus de vaccination dans la région.

“Aujourd’hui, nous avons un atout fondamental pour faire face à ce fléau (…) et c’est de disposer de la quantité nécessaire de vaccins déjà engagés pour obtenir une immunité qui atteigne tous les plus de 18 ans dans le pays”, a déclaré le ministre de la santé Daniel Salinas, lors d’une conférence de presse.