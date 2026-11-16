Pronóstico del tiempo

16/11/2026

Lunes de calor en el norte: ocho provincias alcanzarán los 34 grados



El lunes 16 de noviembre tendrá temperaturas elevadas en gran parte del norte argentino, con máximas de hasta 35 grados en Formosa. Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tucumán también registrarán valores de 34 grados. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, se espera una jornada parcialmente nublada, con una mínima de 19 grados y una máxima de 27.

En la región central, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe tendrán temperaturas máximas de 30 grados, con cielo algo o mayormente nublado. La provincia de Buenos Aires también presentará nubosidad parcial, mientras que La Pampa tendrá cielo despejado y una máxima de 26 grados. En San Luis se espera mayor nubosidad, con temperaturas de entre 18 y 26 grados.

El calor se extenderá por buena parte del norte y el noroeste. Además de los 35 grados previstos en Formosa, Catamarca, Chaco, Corrientes, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tucumán alcanzarán los 34. San Juan llegará a los 32 grados, mientras que Jujuy y Salta tendrán máximas de 28. En Jujuy y Tucumán se reporta cielo con humo.

En Cuyo, Mendoza tendrá una máxima de 28 grados, con algo de nubosidad y relámpagos sin truenos. En la Patagonia, Chubut llegará a los 26 grados y Neuquén a los 26, mientras que Río Negro alcanzará los 29, aunque se espera neblina. Santa Cruz tendrá una máxima de 20 grados y Tierra del Fuego será la provincia más fresca, con 14 grados y lluvias débiles.