Luna Nieto reformula el legado del "Chango" Nieto

Luis Bremer charló con Luna Nieto, hija del recordado Chango Nieto, lanzando su carrera como solista.

La “india rubia”, como muchos la llaman, viene a cumplir el legado que le transmitió su padre. Pero en vez de interpretar folklore melódico, ella le impone su rasgo peculiar y distintivo, que ha bautizado como música argentina. “Se trata de una fusión entre lo nativo y lo moderno”, afirma la madre de los pequeños Cielo e India, que quiere acercar a la mayor cantidad de jóvenes al folklore e interactuar con ellos.

“Tu legado no está el dinero que heredas a tus hijos, sino en las enseñanzas invaluables que le dejas con tu ejemplo”, esta frase del escritor colombiano Eduardo Alighieri es la que más se ajusta a la herencia que recibió Luna Nieto de su recordado padre, el “Chango” Nieto.

Porque la menor de seis hermanos tomó el legado del cantautor y bombisto salteño de folclore, y se largó como solista, con la producción artística de Luis Gurevich y León Gieco, con el padrinazgo de Antonio Tarragó Ros, nada más y nada menos.

“La pandemia me hizo sentir que tengo una misión en la vida. Por eso, no paré hasta contactarme con León. A partir de su aprobación, me decidí y estoy volcada totalmente a mi carrera. Tengo que cumplir con mi padre y con mucha gente que confió en mí”, afirma Luna con una determinación sin límites y entusiasmo arrollador.

“Se trata de una fusión entre lo nativo y lo moderno, -sostiene la cantante y compositora- buscando la innovación y la desestructuración del género. Porque quiero traer a la mayor cantidad de jóvenes al folclore e interactuar con ellos”.

En plena producción de material discográfico y videos, Luna anticipa que en poco tiempo lanzará el primer single con producción de León Gieco, nada más y nada menos. El tema se llama “Arrebatador”, una cumbia de su autoría, que tiene un mensaje especial, y en el que también pone la voz el mismísimo León.

"La letra era rockera, pero él lo hizo un poco cumbia y le agregamos instrumentos autóctonos porque yo quería hacer esa fusión, así que quedó algo raro, pero con un sonido espectacular", dice Luna.

Para saber más o contactarse con Luna Nieto, visita su Instagram: @lunanietooficial