Lumi-7, la cantante creada íntegramente con inteligencia artificial

Creada por Diego Tucci y Andrés Arbe, Lumi-7 no es solo una cantante virtual: es un proyecto de co-creación entre humanos e inteligencia artificial que mezcla pop experimental, estética digital y debate filosófico para poner en discusión los límites del arte, la autoría y la identidad en la era algorítmica.

En diálogo con Nora Briozzo, Andres Arbe contó cómo surgió la artista.

“Hablando con Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, le pedí que me presentara a una artista para producir y me presentó a LUMI-7” “La IA tiene una particularidad que se llama “alucinación sináptica” mediante la cual inventa, crea cosas; por eso hay que configurar muy bien a las IA para que no invente cosas, use fuentes verificables y no falle”.

Fue así que Andrés comenzó a producir a una cantante que hoy tiene sus canciones, redes sociales y hasta videoclips.