Lumbalgia, uno de los trastornos "más frecuentes " para la medicina traumatológica

El médico especialista en ortopedia y traumatología Alejandro Druetto en diálogo con Hugo Macchiavelli en Radio Nacional habló sobre lumbalgia y otros males que afectan a los pacientes traumatológicos.

"La lumbalgia es uno de los trastornos es el número uno en el ausentismo laboral y gran motivo de consulta. La lumbalgia tiene muchisimas etiologías, la más frecuente en la contractura muscular por el estrés y la vida que uno lleva. El mal esfuerzo o la mala postura o la mala visualización con la computadora", mencionó.

Druetto explicó que el estrés genera trastornos y "libera adrenalina constante" en el cerebro: "La patología de columna está ligada a la psiquis. Y, por eso, es importante a veces hacer una interconsulta con algún psiquiatra. Es un trabajo multidisciplinario", agregó.

El entrevistado dijo que el desgaste físico "debe existir" y es necesario hacerlo. "Un mínimo desgaste físico hay que hacer. Hay que hacer algo progresivo: 15 minutos de bicicleta, de a poco pero hacer", recomendó.