Luján, la joven chubutense que estudia para ser ingeniera aeroespacial y sueña con trabajar en la NASA

Ella tiene 22 años, es de Comodoro Rivadavia, Chubut, y está a meses de recibirse de ingeniera aeroespacial, un paso clave para su siguiente objetivo: entrar a trabajar en la NASA. Luján decidió emigrar a los Estados Unidos en agosto de 2022, con el objetivo de estudiar en la Universidad de Colorado, en Boulder, una de las mejores universidades de ingeniería aeronáutica del mundo.

"Fue un proceso muy largo y ya casi estoy por terminar. En este momento estoy en mis vacaciones de invierno de allá, pero voy todos los días al campus y en mayo me estaría recibiendo. Mi vocación surgió de una inspiración de chica. Veía muchas películas, me regalaron un telescopio. A los 15 ó 16 años, todos decidían qué estudiar y ahí me lo tomé más en serio", contó.

La estudiante explicó que a ella le interesaba hacer la carrera de grado, para luego seguir con una de pos grado y con una formación que implica varios requisitos para poder ingresar a la NASA. "Los últimos 10 seleccionados de la NASA, fueron 5 hombres y 5 mujeres", advirtió.

"Hay un argentina que es de Salta, Noel de Castro entrenando para una misión que se hará en 2027, es la única compatriota de la que escuché hablar", agregó.