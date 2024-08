Luisa Delfino: "Aprendí mucho de la radio con Guerrero Marthineitz"

La periodista y conductora radial Luisa Delfino recordó sus inicios en el medio y cómo llegó a ese lugar viniendo de la prensa gráfica.

"Me propusieron acompañar en la radio. Yo era secretaria de redacción de la revista Para Ti y me llamaron. Cuando llegué a la revista Gente, me enseñaron el oficio. Estaba Chiche Gelblung marcando el paso. Yo me acuerdo del Chiche de 30 años, y era un personaje. Todas las mujeres lo perseguían", recordó.

Entre sus hábitos Delfino mencionó que la lectura es uno de sus mayores "placeres". "Hago durar las últimas páginas cuando estoy por terminar un libro. Cuando empecé a estar en contacto con escritores, entendí que escribir es dedicarte a eso y a nada más que eso", expresó.

Además la conductora radial contó cómo conoció a Hugo Guerrero Marthineitz cuando ella era apenas una chica de 18 años recién llegada de Gualeguaychú. "Me sentó a hablar al micrófono, leyó mis primeros poemas en la radio. Fuimos 5 días como invitadas a su programa a Radio Belgrano. Y antes de volver él me dijo que yo tenía que volver a Buenos Aires y hacer cosas para mi", contó Delfino.

"Con el Negro siempre seguí conectada, y esto es para mi la radio", agregó.