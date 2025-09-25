Luisa Albinoni, "Porcel fue el gran amor de mi vida"

Luisa Carmen Russo,​ conocida artísticamente como Luisa Albinoni, es actriz, comediante, cantante, panelista y vedette.

En diálogo con Andrea Bisso en Deja Vú Nacional, contó parte de su historia, sus comienzos, la relación con Gerardo y Hugo Sofovich con quienes trabajo de manera simultánea a pesar del distanciamiento entre ambos hermanos.

"Dos personas encantadoras con la que tuve la posibilidad de aprender muchas y relacionarme con grandes artistas".

Luisa recordó uno de sus más entrañables personajes en "La Peluquería de Don Mateo", Alelí, quien hacía un monólogo simulando una comunicación telefónica con su madre.

"Un personaje hermoso que me dió una popularidad bárbara".

Sobre el final de la charla, Luis recordó que por estos días protagoniza junto a Carmen Barbieri la obra "Enemigas Íntimas" en el Teatro Reggina, las entradas estan disponibles aquí.