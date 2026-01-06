Luis Ventura saludó a Nora Briozzo por el nuevo horario del programa

Desde Uruguay donde vacaciona, el conductor conversó con Nora Briozzo, en 100% Nora, sobre su participación en MasterChef Argentina.

“Yo estoy pacíficamente con mi familia en Punta Ballena, yendo a la playita, y disfrutando de la distancia”, dijo.

Por otro lado, Luis Ventura dio detalles de la denuncia que impulsó por la agresión sufrida en el partido empate entre el club de Victoriano Arenas, del cual es entrenador y Central Ballester, por la Primera C, el año pasado.

“Fue una agresión abierta y re contra comprobada”, explicó.

Al mismo tiempo, reveló que “estamos armando un plantel” y celebró “empezar un ciclo con un estado de ánimo optimista”.