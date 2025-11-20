Luis Picat: “LLA busca ser la primera minoría de la Cámara de Diputados”

El diputado nacional que durante 2025 actuó como aliado y que en los últimos días definió su incorporación al oficialismo justificó ese paso en la necesidad de la “unidad de ideas”.

El cordobés explicó: “Nosotros ya somos parte del interbloque y estuvimos desde 2023 junto a Patricia Bullrich y a Luis Petri –fórmula presidencial de Juntos por el cambio-”.

Entrevistado por el programa ‘Viva la Pepa’, de Radio Nacional, aseveró: “La fusión es algo que va de suyo, porque no podemos estar en un bloque de tres integrantes gastando el dinero que implica esa estructura”.

“Motivan esta decisión la unidad en las ideas y poder ser primera minoría, para tener las mejores comisiones, mayor cantidad en las mismas y poder manejar la agenda del Congreso”, amplió.

“Los últimos meses se trató de una agenda de obstrucción por parte de la oposición, que incluyó hasta querer destituir al exjefe de Gabinete, Guillermo Francos”, recordó.

“En la práctica significa poder tener mayoría en distintas comisiones, la de Legislación General, la de Presupuesto y la de Penal, por ejemplo, para dominar la agenda en esas comisiones”, detalló.

Picat dijo que “esto sirve para que el Gobierno tenga herramientas para poder ejecutar su plataforma; ya que en la elección del 26 de octubre se definió la idea de avanzar en las reformas laboral, impositiva y penal”.

“Esto sirve para poner un equilibrio de fuerzas en el Congreso”, cerró.