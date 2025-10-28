Luis Petri: "El Gobierno va a profundizar su vocación de diálogo"

El ministro de Defensa y flamante diputado del acuerdo entre la UCR y LLA en Mendoza aseguró que el objetivo del Gobierno "es avanzar sobre una reforma laboral, sobre la consolidación del superávit fiscal y sobre otras bases que van a sacar a la Argentina adelante" y dijo que por ese motivo "va a profundizar su vocación de diálogo".

"Siempre tuvimos vocación de diálogo y eso quedó plasmado en el Pacto de Mayo y en la sanción de la Ley Bases, que eran invitaciones a dialogar sobre temas que para LLA eran claves", indicó Petri.

El todavía ministro de Defensa dijo que "en el inicio el diálogo se produjeron avances, pero el clima electoral enrareció las posibilidades de dialogar, sobre todo porque no se pudo avanzar en un frente con los gobernadores".

"Queremos dialogar en función de denominadores comunes, no para volver al pasado, al déficit, a quebrar la caja, y creo que hay margen para avanzar en ese sentido", agregó.

Petri se refirió al avance las organizaciones narcocriminales en la región, algo que quedó plasmado en la virtual guerra que se produjo en Río de Janeiro entre las fuerzas de seguridad y los narcos de dos favelas.

Al respecto manifestó que "es indispensable que el Estado despliegue todo su poder en las fronteras porque tenemos que defender a los argentinos del flagelo del narcotráfico no sólo con la Gendarmería sino también con el Ejército y el resto de las Fuerzas Federales".

Además, adelantó que "mi reemplazo en la cartera de Defensa lo decidirá el presidente Milei, pero puedo asegurar que voy a seguir asesorando al Gobierno en los temas vinculados a Defensa".

"En diciembre llegan los aviones F-16 y en noviembre los Strikes, es decir que estamos cumpliendo con metas que eran un objetivo de la fuerza desde hace mucho tiempo", añadió Petri.

Por último, el diputado mendocino sostuvo que "en Mendoza se ganó muy bien, 51% a 29% de la oposición", pero aclaró que "el verdadero ganador fue el presidente Milei y los candidatos sólo fuimos sus intérpretes".

"Por eso creo que no es el momento de hablar de candidaturas sino de ir al Congreso a defender las ideas que nos permitan crecer y no nos dejen volver al pasado", afirmó Petri.