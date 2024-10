Luis Ortega: “Me gusta que la película despierte la fantasía del espectador”

El director Luis Ortega confesó que le agrada que su película El Jockey, que se proyecta en estas semanas en salas de todo el país, "despierte la fantasía del espectador”.

Ortega conversó con Gabriela Brno y el equipo de LRA 14 Radio Nacional Sant Fe.

“Me gusta esto de que no sea algo que yo esté controlando; por eso confío en que la fantasía hace su trabajo y yo me pongo a disposición de la película; no soy necesariamente el autor y sin ponerme pretencioso creo un poco esto de que el autor no existe y es como esa época en la que los cuadros y las obras de arte no llevaban la firma”. “Una película es mucho trabajo y uno es una especie de médium, una herramienta de esas energías que trabajan para hacer la película; trato de ponerme en la posición de bajar línea porque creo que eso es un mal de época de pretender ponerse por encima del espectador para dar una lección”.

Ortega afirmó que “en las redes sociales, en Internet y en casi todas las películas hay una especie de moral de juzgar a los que juzgaron y así no se termina más este ciclo kármico de querer explicarle al otro como son las cosas”.

“Esas cosas a mí me espantan y de eso huyo, quizá de ahí algunos parten para interpretar que utilizo un lenguaje surrealista o que no se entiende, pero yo creo que es una película súper directa que no tiene nada para descifrar, pero eso sí busca disparar la imaginación”, completó el realizador.