Luis Juez: “En estos momentos, lo que el Gobierno necesita es que lo acompañemos”

El senador nacional Luis Juez habló sobre su renuncia a la presidencia del bloque de senadores del PRO en medio de las tensiones en el partido presidido por Mauricio Macri: “Yo había anunciado en diciembre que iba a renunciar a la presidencia del bloque porque no me gusta que me presionen ni que me digan por teléfono qué tengo que hacer”.

En comunicación con Radio Nacional, el legislador ratificó su respaldo a la gestión de Javier Milei y expresó: “Conozco a todos los políticos que están y estuvieron en función los últimos 40 años, y Mieli es el único tipo que cuando levanto el teléfono me pregunta por mi hija, por mi familia, cómo está”.

“Milei tiene unos gestos de humanidad para con mi familia, que ha sido increíble”, dijo.

En ese marco, señaló que “el que gobierna es Milei, él toma las decisiones porque la gente lo votó a él, no hay un doble comando” y agregó: “En estos momentos, lo que el Gobierno necesita es que lo acompañemos, que pueda consolidar su estructura y su expresión política parlamentaria”.

Consultado sobre una eventual aprobación del proyecto de ley de ‘Ficha limpia', juez manifestó: “No creo que salga, en el Senado creo que se van a confabular algunos intereses de los senadores y particularmente los del peronismo, van a intentar trasladar diciendo que el tema de ‘Ficha limpia’ es una medida proscriptiva para Cristina Fernández de Kirchner”.

Por otro lado, Juez volvió a manifestar que le encantaría ser candidato a gobernador en Córdoba y cuestionó a la actual gestión provincial de Martín Llaryora: “El gobernador de Córdoba no ha invertido una sola moneda, y mañana seguramente va a prometer algunas cuestiones que nunca llegan, porque tuvieron un cuarto de siglo para hacerlo y nunca lo hicieron”.