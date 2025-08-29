"Cuando Bilardo me convocó al mundial del 90' me dijo algo que me hizo decidir por no ir"

El ex arquero emblema de Independiente y ex campeón con la Selección en el mundial de México 86' Luis Islas visitó los estudios de Nacional AM 870, donde opinó en Radio Nacional sobre el presente del fútbol argentino. Recordó cuando Carlos Bilardo lo convocó para jugar en la Selección en el mundial del 1990 y él le dijo que no.

"Amo a Independiente y me lastima no haber sido DT allí. Dirijo en el exterior y lo hago feliz de la vida. Pero en Independiente no se dio", expresó.

Islas recordó cuando Carlos Bilardo lo convocó para jugar en el arco de la Selección en 1990 y los motivos por los que le dijo que no: "Me llamó y me dijo que estaba convocado, a lo que yo le agradecí inmediatamente. Pero me hizo una aclaración, y me dijo que no iba a jugar el primer partido. Eso me hizo decidir no aceptar el ofrecimiento. Ahí Bilardo se equivocó, no es bueno romper con la ilusión. Tomaría de nuevo esa decisión," dijo.