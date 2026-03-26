Luis De Almeida, con nueva obra de teatro

En la emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), conducida por Juan Sixto, visitó el estudio Luis De Almeida, director, actor y dramaturgo, quien presentó su nuevo unipersonal El hombre que guardaba las noches en el bolsillo, actualmente en cartel.

La obra se presenta los miércoles de abril y mayo a las 22 en Hasta Trilce (Maza 177, CABA) y propone un recorrido íntimo, político y profundamente humano atravesado por el tango.

En formato de café concert, el espectáculo combina actuación, relato autobiográfico y clásicos del repertorio popular para narrar una historia de amor, deseo y memoria desde una mirada sensible y reflexiva.

A través de tangos emblemáticos, el protagonista reconstruye su vida y sus vínculos, al tiempo que se pregunta por el lugar de las identidades disidentes en un universo históricamente asociado a la heterosexualidad.

Con una narrativa honesta, irónica y poética, la propuesta se convierte en un homenaje a los amores clandestinos y a la libertad del deseo.