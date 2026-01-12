Luis Carlos Díaz: "La cantidad de detenidos políticos crece en Venezuela"

La situación de los presos políticos en Venezuela atraviesa un proceso de cambio tras el anuncio de liberaciones masivas por parte del gobierno interino tras la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, el periodista y ciberactivista, Luis Carlos Díaz, en diálogo con Viva la Pepa, dijo que "la cantidad de los presos políticos aumenta porque mucha gente ha perdido el miedo y desde la caída de Maduro empezó a sincerar la detención de familiares y conocidos. De hecho, hay empresas, como PDVSA, que comunicó una lista con más de cien nombres de trabajadores detenidos por el chavismo".

Díaz, además, remarcó que varios detenidos fueron sometidos a torturas, sin recibir medicamentos o atención médica adecuada. Es una situación muy dura la que viven los presos políticos. Y esa liberación es muy pequeña, y no son tantos como está informando el chavismo.

Hasta la fecha el Gobierno anunció la excarcelación de 116 personas. Sin embargo, Luis Carlos Díaz aseguró que "no son más de 69 los detenidos liberados; casi la mitad de los publicados".