Luis Caputo se reunió con Kristalina Georgieva, que elogió la economía argentina  

El ministro de Economía mantuvo un encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, en el marco del Foro Económico Mundial.

El encuentro fue reportado por Kristalina Georgieva en sus redes sociales, donde destacó “el progreso en la acumulación de reservas”.

La titular del organismo internacional manifestó que “fue un placer tener un breve intercambio” con Caputo.

“Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”, expresó.

El ministro de Economía, por su parte, agradeció a la funcionaria del FMI y manifestó que seguirá “trabajando para hacer grande a Argentina nuevamente”.