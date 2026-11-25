El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó este miércoles que “la recesión técnica es una definición arbitraria que no tiene que ver con la profundidad del tema”, al ser entrevistado por Antonio Laje en el programa Otra Mañana de A24.

“Cuando miramos nuestro caso, la realidad es que en agosto y septiembre la economía ya recuperó 1,5%. Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento cuando hasta hace 3 o 4 años discutíamos otras cosas”, señaló.

Para Caputo, “recesión fue lo que ocurrió de 2022 a diciembre de 2023, el país no creció por casi 16 años”.

“Ahora estamos hablando de crecimiento: el empleo sumó 455.000 puestos de trabajo informales, el salario informal creció 53% sobre la inflación y los salarios formales lo hicieron en un 11%”, detalló.

Con relación a la evolución de los indicadores económicos y la importancia de analizar los datos, afirmó: “Para mí lo importante es mirar los datos. Si yo miro las percepciones, como ministro de Economía, estaría teniendo una visión parcial y sesgada”.

“Yo tengo que mirar cómo está la economía en promedio y en su conjunto: Cuando comparo la situación actual con 2023 en todos los indicadores, el presidente Milei rankea como la mejor administración por lejos de las últimas tres en todos los rubros”, señaló.

“Todos los datos convalidan lo que estoy diciendo. Yo me tengo que guiar por los datos y los datos son contundentemente mejores”, enfatizó.

Explicó que "la suba del dólar vino acompañada por una crisis global que impactó en todo el mundo y nuestra moneda se depreció lo que se depreciaron en promedio la mayoría de las monedas emergentes".

Sobre si la suba del dólar tendrá impacto en los precios, señaló: “Mientras tengamos este programa robusto con equilibrio fiscal, el traspaso a precios es cada vez menor".

En referencia al impulso de sectores estratégicos y su aporte a la economía, sostuvo: “Tenemos sectores en Argentina con muchísimas ventajas comparativas que estaban castigados”.

“Lo que hemos hecho es darles impulso. Esos sectores hacen que haya sobrante de dólares, lo que nos permitió salir del cepo y darle estabilidad y previsibilidad a la economía”, afirmó.

Al respecto, indicó que “venimos de décadas en las que el comerciante y el empresario se acostumbraron a un modelo basado en la inestabilidad”.

“Así como decimos que la inflación es el impuesto más regresivo, porque le pega al que menos tiene, la inestabilidad se había convertido en un negocio”, agregó.

El titular del Palacio de Hacienda resaltó el crecimiento del consumo y detalló que “en el segundo trimestre de 2026, en comparación con el cuarto trimestre de 2023, creció 7,6%”.

También se refirió a la continuidad del rumbo económico: “Lo que me deja más contento del presidente Milei y lo que más le valoro es esa convicción para no cambiar el rumbo”.

“Esto prueba lo difícil que es hacerlo. A la primera de cambio ya todo el mundo empieza a decir plan platita y eso es lo que llevó a Argentina al desastre que fuimos todas estas décadas”, concluyó.