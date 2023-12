Luis Caputo: "Le misure economiche ci porteranno sulla strada giusta"

Le misure economiche adottate dal nuovo governo dell'Argentina mirano "ad arrivare ad un deficit zero" e "porteranno (il Paese) sulla strada giusta". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia Luis Caputo, intervenuto nella trasmissione televisiva "A dos voces". "Tutte le misure che stiamo adottando ci porteranno sulla strada giusta", ha detto Caputo, ribadendo che "la priorità è arrivare a deficit zero". Il ministro ha ripetuto che l'esecutivo ha "assoluta fiducia che ciò che stiamo facendo andrà per il meglio", e questo perché le misure prese "hanno funzionato ovunque nel mondo". Tra le misure presentate da Caputo ci sono lo stop alle aste per opere pubbliche, la rimozione dei sussidi per l'acquisto dei prodotti energetici e dei biglietti per il trasporto pubblico, e la svalutazione del peso sul dollaro, nel cambio ufficiale, di circa il 100 per cento.

Secondo il ministro "ci saranno mesi di forte inflazione, ma questa tenderà ad attenuarsi e le cose torneranno sulla buona strada". Inoltre, il ministro ha assicurato che le imprese statali "che possono essere privatizzate, lo saranno a breve termine" e che "quelle che non possono essere privatizzate, perché è più difficile, per ragioni tecniche, cercheranno di migliorare i loro conti". "Potete stare certi che nel medio termine saremo sulla buona strada per essere un Paese migliore, con un'inflazione più bassa, più crescita e sostituiremo i piani sociali con lavoro", ha concluso Caputo.

