Luis Caputo: "Este cambio lo votó la gente y es lo que vamos a hacer"

El ministro de Economía confirmó además que el Gobierno mantiene su objetivo de terminar con las retenciones y su compromiso de bajar la inflación, impuestos, la pobreza y mejorar los salarios.

Según Luis Caputo, "vamos a seguir bajando la inflación, impuestos, la pobreza, regulaciones y burocracia, y generando oportunidades de inversión, empleos y mejores salarios".

“Nuestro objetivo, para lo que trabajamos, es que Argentina se convierta en el país más libre y el que más va a crecer en el mundo por los próximos treinta años"

Al hablar ante empresarios del Consejo de las Américas, Caputo dijo que el sector privado es el protagonista y el Gobierno un facilitador para la generación de oportunidades y empleo.

"La Argentina está en un proceso de cambio revolucionario; lo está mirando el mundo entero", resaltó Caputo en otro tramo de su alocución.

Además, enfatizó: "No nos vamos a mover un ápice de lo que es nuestro programa económico".