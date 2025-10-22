Luis Caputo aseguró que no se modificará el esquema de bandas cambiarias

A través de un mensaje en redes sociales, el ministro de Economía ratificó el rumbo oficial sobre el piso y el techo en el precio de la divisa estadounidense.

Al citar un mensaje en la red social X sobre la venta de dólares para sostener las bandas cambiarias, enfatizó: "No va a haber ningún cambio al esquema actual".

No va a haber ningún cambio al esquema actual https://t.co/0AzPCaE4lY — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 22, 2025

El sistema de bandas cambiarias en la Argentina se puso en marcha el 11 de abril de 2025 y estableció un rango de $1.000 a 1.400 por dólar, en el cual el tipo de cambio fluctúa libremente según la oferta y la demanda.

El Banco Central (BCRA) ajusta estos límites en un ritmo mensual del -1% y +1%, respectivamente.