Luis Caputo aseguró que Javier Milei ganará en primera vuelta

El ministro de Economía se mostró confiado en que Javier Milei conseguirá la reelección en 2027 y descartó que el kirchnerismo pueda volver a convertirse en una alternativa electoral.

El funcionario pronosticó que el Presidente ganará en primera vuelta, independientemente de cómo evolucione la actividad.

"Si la gente se asusta, vota a Milei; si la economía crece, también. No veo un escenario en el que voten al kirchnerismo; para mí gana el Presidente en primera vuelta en cualquier circunstancia", afirmó durante una entrevista radial.

El titular del Palacio de Hacienda también buscó llevar tranquilidad sobre las perspectivas económicas y anticipó un escenario más favorable para el próximo año.

"Entramos a 2027 más fortalecidos que nunca, espero un año más calmo de lo que muchos predicen", sostuvo.

El ministro defendió la evolución del programa económico frente a la suba del riesgo país, que pasó de alrededor de 400 puntos a niveles cercanos a los 950.

Para Caputo, el indicador no refleja una pérdida de confianza en la gestión de Milei, sino el temor a que el oficialismo pierda las elecciones presidenciales.

"No hay riesgo Milei. El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei", sostuvo.

En esa línea, destacó que el salto del indicador no estuvo acompañado por una reacción equivalente del dólar y que el Banco Central pudo continuar con las compras de divisas.

"Subió el riesgo país y no solo el dólar no subió, sino que el Banco Central Palacio de Hacienda sigue comprando dólares para sostenerlo", argumentó.

Caputo consideró que ese comportamiento demuestra la resistencia del esquema cambiario frente a las turbulencias externas y políticas.

También proyectó que la Argentina llegará a 2027 con superávit fiscal, equilibrio monetario y un programa financiero cerrado.

La comparación con las elecciones de 2019 y la derrota de Mauricio Macri también formó parte de su análisis.

Para el ministro, el escenario actual presenta diferencias respecto de aquel año, principalmente por el recuerdo que dejó la última gestión kirchnerista y por una mayor claridad sobre los modelos económicos en disputa.

"El recuerdo del 2015 era muy malo, pero el del 2023 es infinitamente peor", afirmó.

Además, sostuvo que el cambio de modelo económico no estaba tan claro en 2019 y que la sociedad ahora tiene más elementos para evaluar las consecuencias de un eventual regreso del kirchnerismo.

"Ellos siempre volvieron peores", expresó, al repasar las distintas administraciones del peronismo desde 2003.

Para Caputo, los comicios del próximo año representarán una definición sobre el rumbo económico del país: "Es una oportunidad, una declaración como país de si queremos ser un país serio o no".

Más allá de las proyecciones electorales, el ministro aseguró que la actividad económica comenzó a mostrar señales de recuperación después de dos trimestres complicados.

Según indicó, agosto marcó un primer cambio de tendencia y septiembre mostró una mejora más pronunciada.

"Esperamos ahora un fin de año con continuidad de la tendencia que estamos viendo", anticipó.

En cuanto al mercado laboral, defendió el aumento del empleo total desde el inicio de la gestión, aunque reconoció un cambio en su composición.

Según los números que presentó, desde diciembre de 2023 se incorporaron 465.000 puestos de trabajo, pero cayó el empleo asalariado formal y creció el trabajo no asalariado.

"¿Eso es ideal? No. Ahora, cuando miramos los sueldos de los no asalariados, que son los que más crecieron, los salarios subieron 53%. Los salarios formales subieron 10,4% y los salarios del sector público, 0,6%", detalló.

También aseguró que doce millones de personas salieron de la pobreza y planteó que la recuperación del poder adquisitivo será determinante para que la mejora económica llegue a los hogares.

En ese sentido, reconoció que entre septiembre y marzo los salarios reales retrocedieron algo más de cuatro puntos y que, entre abril y agosto, recuperaron alrededor de 2,2 puntos: "Se está recuperando el salario", afirmó.

Sobre las dificultades que todavía atraviesan los comercios y el consumo, Caputo sostuvo que la estabilidad de precios modificó los hábitos de gasto de las familias.

Según explicó, durante los períodos de inflación elevada las personas tendían a desprenderse rápidamente de sus ingresos para evitar que perdieran valor.

"Cuando el dinero se te derrite, eso genera una falsa sensación de que por ahí la economía está creciendo, pero en realidad lo que está pasando es que la gente está huyendo", argumentó.

En materia de precios, el funcionario defendió el rumbo del programa económico y puso el foco en la inflación núcleo, que ubicó en 1,5%.

Según explicó, ese nivel equivale a una inflación anual cercana al 20% si se mantiene durante los próximos meses.

También consideró que terminar 2026 con una inflación inferior a la de 2025 sería un resultado favorable, especialmente por el impacto de los conflictos internacionales y las dificultades que atravesó la economía local.

De cara al próximo año, Caputo sostuvo que espera que los precios evolucionen en línea con las proyecciones oficiales.

Para conseguirlo, descartó recurrir a una expansión del gasto público como herramienta para acelerar la recuperación.

"Hay que ser más ortodoxo que nunca", concluyó, al defender el mantenimiento del superávit fiscal y la disciplina monetaria como condiciones para consolidar el crecimiento.