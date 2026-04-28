Luis Caputo anticipó baja de inflación para el mes de abril

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la inflación retomará un sendero descendente a partir de abril y aseguró que ya comienzan a observarse señales de recuperación en la actividad económica, especialmente desde marzo. Las definiciones fueron realizadas durante su exposición en el Congreso Económico Argentino (ExpoEFI), donde defendió el programa económico del Gobierno nacional.

Por este tema, el profesor de economía y finanzas, José Dapena, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "el discurso del ministro de economía es optimista y está en línea con lo que el gobierno viene transmitiendo".

Dapena, además, dijo que "la baja de la inflación es el camino correcto para lograr el crecimiento económico del país. El plan y el camino establecidos son variables óptimas para una expansión sostenida en el tiempo".