Luis Caputo anticipó una baja de la inflación a partir de abril en el Congreso Económico Argentino

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la inflación retomará un sendero descendente a partir de abril y aseguró que ya comienzan a observarse señales de recuperación en la actividad económica, especialmente desde marzo.

Las definiciones fueron realizadas durante su exposición en el Congreso Económico Argentino (ExpoEFI), donde defendió el programa económico del Gobierno nacional.

Según explicó el funcionario, el proceso de desinflación “va a retomar a partir de abril”, en un contexto en el que también se espera una mejora en el nivel de actividad.

“La recaudación está empezando a crecer. En marzo están en verde sectores que venían rezagados, como industria o construcción”, afirmó, al destacar una incipiente recuperación en rubros clave de la economía.

Caputo remarcó la “robustez” del programa económico y señaló que pudo sostenerse frente a distintos escenarios adversos, tanto internos como externos.

En ese sentido, mencionó el impacto de la caída en la demanda de dinero previa al proceso electoral y el contexto internacional, al tiempo que sostuvo que la Argentina logró atravesar esos episodios sin desestabilizar su macroeconomía.

En relación con las perspectivas hacia adelante, el ministro aseguró que el modelo apunta a generar condiciones para que los argentinos accedan a más bienes, de mejor calidad y a menor precio.

“Es un modelo pensado para los 48 millones de argentinos”, indicó, y agregó que la recuperación se dará en un marco de mayor estabilidad y crecimiento.

El titular del Palacio de Hacienda también destacó el potencial de las exportaciones, que podrían acercarse a los 100.000 millones de dólares, impulsadas principalmente por sectores como energía y minería.

En esa línea, proyectó que estos rubros tendrán un rol central en la generación de divisas en los próximos años.

Asimismo, anticipó que el Gobierno espera captar alrededor de 2.000 millones de dólares a través de privatizaciones antes de fin de año, en el marco del proceso de reorganización del Estado y apertura del mercado.

Estas medidas, explicó, forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la competitividad, atraer inversiones y consolidar el crecimiento económico.

Por último, Caputo reafirmó el rumbo del programa económico al señalar que se trata de “un cambio estructural” que busca dejar atrás distorsiones históricas.

“En economía no hay casualidades, hay causalidades”, sostuvo, y concluyó que el país atraviesa una etapa de transformación con perspectivas positivas a mediano y largo plazo.